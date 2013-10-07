Число жертв кораблекрушения у Лампедузы достигло 211 человек

Таким образом, число жертв трагедии, произошедшей 3 октября, достигло 211 человек, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя береговой охраны Филиппо Марини.

По-прежнему неизвестна судьба еще около 100 беженцев из 440 находившихся на борту затонувшего судна. 155 человек были спасены, часть из них переведена из Лампедузы в другие центры временного содержания.

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4 октября в Италии прошел день траура в связи с трагедией. Правительство республики намерено вынести вопрос о нелегальной иммиграции на обсуждение Евросоюза. 9 октября остров посетит глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

3 октября полиция задержала гражданина Туниса, на которого выжившие указали как на "перевозчика". Переправкой незаконных иммигрантов занимаются преступные группировки. Место в лодке стоит до двух тысяч евро.

С начала года, по данным МВД, по морю в Италию прибыли около 30 тысяч нелегальных иммигрантов.