Италия объявила траур по утонувшим мигрантам

Во время крушения, произошедшего в ночь на 3 октября, на борту корабля находились граждане ряда африканских стран, в том числе Сомали, Эритреи и Ганы. Береговой охране удалось спасти порядка 150 человек. Более двухсот числятся пропавшими без вести, сообщает Lenta.ru.

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Судно загорелось и затонуло. По одной из версий пожар спровоцировали сами африканцы, которые попытались привлечь внимание итальянских пограничников, начав жечь одеяла на борту судна. По другой версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Итальянский остров Лампедуза расположен в относительной близости от берегов Ливии и Туниса, что делает его популярным направлением среди нелегалов из Африки, рассчитывающих добраться до Европы. Ни правительство Италии, ни ЕС пока никак не могут справиться с этой проблемой.