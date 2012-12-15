МИД: украинцев среди жертв трагедии в американской школе нет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные Генерального консульства Украины в Нью-Йорке (США), граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате стрельбы нет.

Посольство Украины в США и Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке продолжают отслеживать информацию об инциденте.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы, открытой в начальной школе в американском городе Ньютаун (штат Коннектикут), погибли 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет. Как сообщили представители полиции, 18 детей скончались на месте, еще 2 - в больнице.

Преступник - 20-летний Адам Лэнза - был вооружен двумя пистолетами и винтовкой, на нем был надет бронежилет. Как сообщается, А.Лэнза зашел в класс и расстрелял свою мать, работавшую в школе учителем, и всех находившихся в помещении детей. После этого он убил еще 5 сотрудников учебного заведения, в том числе директора и психолога.

Президент США Барак Обама объявил в стране четырехдневный траур в связи с трагедией.