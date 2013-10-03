Казахские пограничники поймали 11 российских браконьеров

В казахстанском секторе Каспийского моря задержаны 11 браконьеров из России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Нарушителей заметил экипаж пограничного вертолета Ми-8. Они передвигались на четырех быстроходных лодках типа «байда», на требование остановиться не реагировали и пытались скрыться.

Браконьеров задержали с применением оружия, но никто из них не пострадал. Документов, удостоверяющих личность, у нарушителей при себе не было, однако пограничники выяснили, что злоумышленники являются гражданами России - жителями Дагестана и Астраханской области. У них изъяли 5,5 тысячи метров сетей, 62 рыбы осетровых пород, трех живых и одного мертвого тюленя.

В настоящее время решается вопрос о применении к задержанным уголовной и административной ответственности.

Россия уже несколько лет не ведет добычу осетровых на Каспии, в то время, как в Казахстане действуют лишь ограничения на рыбную ловлю. В ближайшие месяцы полный запрет на вылов осетра могут ввести все прикаспийские страны.