В Черкасской области мужчину посадили за незаконную рыбалку

В Черкасской области Каневский горрайонный суд на этой неделе своим приговором по уголовному производству лишил мужчину свободы на 7 месяцев за незаконную рыбалку.

Как сообщили в пресс-службе Днепровской экологической прокуратуры, осужденный ловил рыбу "пауком" в Кременчугском водохранилище. Сумма убытков, причиненных рыбному хозяйству, составляет 2720 грн. Орудия, средства незаконного промысла и весь улов у мужчины конфисковали. Рыбак-браконьер осужден по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным добывающим промыслом) УК.

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