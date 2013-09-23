СМИ: Букингемский дворец ищет "хранителя часов"

Хранитель"должен будет заводить часы и следить за тем, чтобы они не отставали. Он будет нести ответственность за сохранность и восстановление часовых механизмов из королевской коллекции, которая включает как башенные часы, так и карманные. В описании вакансии говорится, что часовой мастер должен уметь "разбирать и чистить механизмы, производить новые детали".

Самой сложной задачей для нового работника станет перевод всех часов вперед в марте и назад в октябре, передает РИА Новости.

Успешный кандидат будет работать в Букингемском дворце и обслуживать часы в Сент-Джемсском дворце и Кларенс-хаус. Кроме того, он должен будет периодически ездить в Виндзорский замок, Холирудский дворец, замок Балморал и Сандрингемский дворец.

Зарплата "хранителя часов"составит 31,2 тысячи фунтов в год.