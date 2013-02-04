Полиция задержала у Букингемского дворца мужчину с ножами
07:56, 04 февраля 2013Мир
1571
Полиция Лондона задержала мужчину, размахивавшего ножами напротив входа в Букингемский дворец
Инцидент произошел во время смены караула. Фото с официального сайта
Ему предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, сообщает интернет-портал газеты Telegraph.
Житель Лондона, 54-летний Талхат Реман (Talhat Rehman), в воскресенье во время смены караула у Букингемского дворца вынул два ножа, а при приближении полиции приставил один из них себе к горлу.
На видео, опубликованном на сайте издания, видно, как сотрудник полиции применяет для усмирения нарушителя порядка электрошокер.
Помимо нарушения общественного порядка мужчина обвиняется в ношении режущего оружия в общественном месте.
По сообщению издания, королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп в момент инцидента находились в Сандрингемском дворце в Норфолке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter