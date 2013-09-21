Нацгвардия Венесуэлы взяла под контроль производство туалетной бумаги

Правительство Венесуэлы издало указ о поглощении фабрики по производству туалетной бумаги для того, чтобы гарантировать ее постоянные запасы после сильной нехватки этого товара ранее в этом году, передает bfm.ru со ссылкой на Reuters.

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Выполняя указ правительства, подразделения Национальной гвардии страны оцепили территорию одного из заводов, который принадлежит производителю туалетной бумаги Manpa в штате Арагуа.

Предполагается, что военные будут «охранять» производственные мощности в течение 15 дней. «Действия в отношении производителя туалетной бумаги, гигиенических салфеток и пеленок одноразового пользования связаны с обязательствами государства обеспечивать население товарами первой необходимости», — сказано в указе.