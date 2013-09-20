Власти США отказали президенту Венесуэлы пролететь над Америкой

"Накануне нашего вылета в КНР мы получили от американских властей информацию, что нам был дан отказ на пролет в американском воздушном пространстве в Атлантике", - сказал глава венесуэльского МИД Элиас Хауа, чьи слова приводят венесуэльские СМИ, передает РИА Новости.

"Мы осуждаем это как еще одну агрессию североамериканской империи", - заявил министр. Он отметил, что "никто не может запрещать пролет самолету, в котором следует президент республики, находящийся в государственной международной поездке"и "для того, чтобы отказать в пролете, нет аргументов".

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Хауа заверил, что США не смогут не допустить визита Мадуро в Китай, а также заявил, что Венесуэла оставляет за собой право принять необходимые меры, если воздушные власти США не изменят свое решение. О каких мерах идет речь, глава венесуэльского МИД не уточнил.

Планируется, что Мадуро отправится в Китай в пятницу, а его визит продлится до следующего вторника, 24 сентября.