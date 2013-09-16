В Турции возобновились беспорядки: полиция атаковала протестующих

В районе Кадикой (Стамбул) митинг начался мирно – с концерта, но после наступления ночи полиция атаковала протестующих, которые хотели пройти к штабу правящей Партии справедливости и развития.

Об этом сообщает NEWSru Israel со ссылкой на телеканал Sky News.

Полиция применяла резиновые пули и брандспойты. Участники акции протеста строили баррикады и устраивали пожары на улицах.

По предварительным данным, несколько демонстрантов были арестованы. По меньшей мере, один участник протеста (пожилой мужчина) был госпитализирован.

На юге страны, в городе Антакья (недалеко от границы с Сирией) столкновения продолжаются уже шестую ночь подряд, отмечает Sky News. Для разгона толп полиция применяет слезоточивый газ. Как и в Стамбуле, на улицах этого города оппозиционеры возводят и поджигают баррикады.

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Поводом для массовых акций протеста стала смерть 22-летнего Ахмета Атакана, погибшего во время столкновений с полицией на прошлой неделе. По официальной версии, демонстрант упал с крыши. Но оппозиционеры заявляют, что причиной его падения было отравление слезоточивым газом.

Сотни тысяч противников режима Эрдогана в июне этого года принимали участие в акциях протеста в Анкаре, Стамбуле и других турецких городах. В течение нескольких недель властям удалось добиться заметного сокращения активности оппозиционеров. Насколько массовыми и длительными будут нынешние уличные протесты, пока неясно.