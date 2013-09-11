СМИ: В Испании прошла массовая акция сторонников самоопределения Каталонии

Эта акция в связи с праздником Днем Каталонии организована сторонниками самоопределения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Для ее проведения на несколько часов было перекрыто магистральное шоссе, ведущее во Францию, многие проспекты и улицы Барселоны и других городов Каталонии. Для участников ”каталонского пути” были выделены 1,8 тыс автобусов. Порядок обеспечивали около 2 тыс каталонских полицейских и почти 5 тыс добровольцев.

Акция получила одобрение местного правительства. Его председатель Артур Мас не принял в ней участие, но выразил ей полную поддержку и встретился с организаторами из общественного движения Национальная ассамблея Каталонии, которое выступает за право автономной области на самоопределение. По словам Маса, ”испанское правительство должно прислушаться к голосу каталонского народа, если не хочет иметь с Каталонией очень серьезных проблем”.

Правящая в Испании Народная партия, руководство Социалистической партии Каталонии и партия Граждане не поддержали проведение данной акции, полагая, как заявил лидер социалистов Пере Наварро, что ”она вносит раскол в каталонское общество и отвлекает внимание от решения насущных экономических и социальных проблем автономной области”.

”Каталонский путь” стал еще одним звеном в кампании националистических сил в пользу проведения в 2014 году опроса населения о праве на самоопределение Каталонии, который правительство Испании считает антиконституционным.