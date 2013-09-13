Для американского священника-педофила требуют 50 лет тюрьмы

47-летний священник в ходе процесса признался в пяти эпизодах изготовления детской порнографии. Он, в частности, фотографировал малолетних прихожанок своей церкви и девочек, гуляющих в ее окрестностях, пишет Лента.ру.

Защита священника пока не комментирует требование прокуратуры приговорить его к полувековому заключению.

В 2011 году полицейские обыскали дом фотографа, отыскав там флеш-накопитель с сотнями детских фотографий. На большинстве дети были одеты, однако фокус всегда был на их промежности. В августе 2012 года Ратиган был признан виновным.

В последние годы в США не стихают скандалы, связанные со все новыми разоблачениями священников-педофилов. В феврале 2013 года своего поста лишился архиепископ Лос-Анджелесский Роджер Махони, который, как выяснилось, долгое время скрывал факты педофилии среди своих подчиненных.