Мощное землетрясение в Японии затронуло Токио и Фукусиму

Землетрясение затронуло Токио и все восточное побережье острова Хонсю, в том числе префектуру Фукусима. Однако никаких повреждений аварийная АЭС «Фукусима-1» не получила.

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Об этом по информации Reuters сообщает Lenta.ru.

В результате землетрясения никто не пострадал. Угрозы цунами нет.

Очаг залегал на глубине 400 километров в Тихом океане, примерно в 580 километрах югу от Токио.

В марте 2011 года в результате мощного землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего за ним цунами произошла авария на японской АЭС «Фукусима-1». Система охлаждения реакторов станции вышла из строя, что привело к их перегреву. Из-за последствий аварии власти Японии эвакуировали из окрестных районов более 160 тысяч жителей. Ликвидация последствий аварии, как ожидают, займет более 40 лет и обойдется в более чем 11 миллиардов долларов.