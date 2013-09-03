Правительство Японии хочет заморозить участок вокруг АЭС в Фукусиме - BBC

Об этом сообщил представитель японского правительства Йосихиде Суга, передает BBC Украина.

Ситуация с утечками загрязненной воды ухудшается, и правительство "почувствовало необходимость приложить максимальные усилия" для решения этой проблемы, сообщил господин Суга.

Станция пострадала в 2011 году в результате разрушительного землетрясения и цунами. Из-за отказа систем охлаждения расплавились три реактора.

Сейчас, чтобы охладить реакторы, в них закачивают воду. Однако компания - оператор станции ТЕРСО испытывает трудности в связи с сохранением больших объемов радиоактивной воды.

В частности, в прошлом месяце ТЕРСО сообщила, что из одного из их резервуаров вытекло по меньшей мере 300 тонн загрязненной воды .

Ледяная стена

Для борьбы с утечками правительство планирует окружить реакторы ледяной стеной.

В земле проложат систему трубок, по которым будет течь охлаждающий агент при температуре -40 °С. Он заморозит 30-метровый слой почвы, остановит радиоактивные воды и не позволит им проникать в грунтовые.

Кроме того, правительство планирует усовершенствовать системы очистки воды, учитывая угрозу загрязнения.

Так как реакторы постоянно надо охлаждать, на станции ежедневно образовывается 400 тонн высокорадиоактивной воды.

Она хранится во временных резервуарах на территории АЭС.

Кроме утечки из резерувара, о которой ТЕРСО сообщила в прошлом месяце, загрязненная вода также сочится из труб и, возможно, - из поврежденных зданий реактора.

В прошлом месяце атомный регулятор Японии присвоил этой проблеме третий уровень опасности по семизначной Международной шкале ядерных событий .

Аварии 2011 присвоили седьмой и самый высокий уровень - раньше такой была только авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году .

"Мир внимательно следит за тем, сможем ли мы взять под контроль ситуацию на АЭС, включая проблемы зараженной воды, - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. - Правительство настроено сделать все, чтобы решить этот вопрос".

Сообщение о выделении средств появилось незадолго до того, как объявят решение о том, кто будет принимать Олимпийские игры 2020 года, а Токио является одним из претендентов.

Ошибка измерения

Когда в прошлом месяце обнаружили утечку 300 тысяч тонн загрязненной воды, ТЕРСО сначала использовала оборудование, способное измерить весь масштаб загрязнения.

31 августа компания осуществила новые измерения вблизи резервуаров загрязненной водой. Выяснилось, что уровень радиации составляет там 1800 миллизивертов в час - достаточно для смерти человека в течение четырех часов.

Новые данные особенно важны, поскольку c прошлой недели возле резервуара по несколько часов в день работают люди, пытаясь остановить утечку.