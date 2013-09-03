Армения решила вступить в Таможенный Союз

"Президенты подтвердили нацеленность РФ и Республики Армения на дальнейшее развитие процессов экономической интеграции на Евразийском пространстве, - говорится в документе, сообщает ИТАР-ТАСС.

В этом контексте президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный Союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги, а в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.

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Президент РФ Владимир Путин уверен, что включение Еревана в евразийский интеграционный процесс ускорит экономическое сотрудничество. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном. "Уверен, что подключение Еревана к евразийским интеграционным структурам придаст мощный импульс взаимовыгодному экономическому сотрудничеству", - сказал Путин. Он особо подчеркнул, что российская сторона поддерживает решение Армении о вступлении в Таможенный Союз, участие в формировании Евразийского экономического союза. "Будем всемерно содействовать этому процессу", - пообещал Путин.

Президент РФ отметил, что Россия является ведущим торговым партнером Армении. Владимир Путин напомнил, что в январе-мае текущего года товарооборот увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. По данным президента, высокие показатели достигнуты и в инвестиционной сфере, объем накопленных российских капиталовложений превысил 3 млрд долларов. "Это почти половина всех иностранных инвестиций в экономику Армении", - сказал Путин.

Также Россия и Армения договорились активно содействовать скорейшему урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе политическими средствами. Президенты РФ Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян по итогам переговоров подписали совместное заявление.

Как говорится в документе, лидеры двух стран "подтвердили приверженность разрешения Нагорно-Карабахского конфликта исключительно мирными средствами в формате работы с сопредседатеми Минской группы ОБСЕ на основе составляющих единое целое принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение".

"В целях обеспечения региональной стабильности и безопасности констатирована обоюдная готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и совершенствованию взаимодействия в военно-политической и военно-технической сферах", - говорится в документе.