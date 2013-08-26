У Медведева боятся, что из-за Украины никакого ТС может и не быть

Об этом заявил журналистам по итогам переговоров премьеров России и Украины первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Украинцы хотят найти формат, который был бы совместим. Но мы пытались показать, что это просто невозможно", - сказал Шувалов журналистам по итогам переговоров премьеров РФ и Украины, пишет РИА Новости.

"По единому таможенному тарифу не видим здесь юридической возможности", - добавил Шувалов. Он пояснил, что в ТС создается единая таможенная территория с единой внешней таможенной границей и применяется единый тариф.

"По соглашению Украины с ЕС по большей части товаров, которые там обозначены, применяется нулевая таможенная ставка. Это около 95% товаров, которые будут проходить на территорию РФ", - сказал первый вице-премьер. Он подчеркнул, что у Украины нет возможности по этому соглашению вступать в Таможенный союз и принять единый таможенный тариф, а потом вступить со всеми странами ТС в переговоры о мерах компенсации.

"Таким образом, это, по сути, может затянуть все страны Таможенного союза в бесконечные многолетние переговоры об уровне таможенно-тарифного регулирования", - добавил Шувалов. "По сути это означает, что никакого Таможенного союза не будет", - сказал он.