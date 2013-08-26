Кожара: Таможенный союз для Украины является торговым партнером №1

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на брифинге после встречи со своим японским коллегой Фумио Кисида.

“Европейская интеграция остается стратегическим направлением внешней политики Украины. Это и политическая воля нынешнего руководства Украины и требование соответствующего закона, который фиксирует европейскую интеграцию как приоритетное направление. В то же время наше сотрудничество с Таможенным союзом также имеет стратегический характер, и Таможенный союз на сегодняшний день является торговым партнером № 1 для Украины”, - сказал Кожара.

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В то же время министр подчеркнул, что Украина считает, что провела с Таможенным союзом очень успешные переговоры о статусе взаимодействия между Украиной и Таможенным союзом.