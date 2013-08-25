В Египте суд над лидерами Братьев-мусульман перенесли на октябрь

Формальной причиной переноса заседания стала неявка подсудимых. Источник СМИ в правоохранительных органах отметил, что руководство организации не было доставлено в зал суда ''по соображениям безопасности'', сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Находящиеся в заключении духовный лидер ''Братьев-мусульман'' Мухаммед Бадиа и двое его заместителей Хайрат аш-Шатер и Рашад аль-Байюми обвиняются в подстрекательстве к убийству протестующих, которые в начале июля проводили акции у штаб-квартиры исламистской ассоциации.

Тогда при многочисленных попытках захвата здания противниками свергнутого президента Мухаммеда Мурси находящиеся внутри члены движения применяли огнестрельное оружие. Погибло не менее пяти человек, более 60 были ранены.