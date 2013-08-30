"Решающая пятница" в Египте: три человека погибли, десятки ранены

Три человека погибли и свыше 30 получили ранения в возобновившихся сегодня столкновениях между сторонниками свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси и его противниками в ряде египетских городов.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Организация ''Братья-мусульмане'' проводит очередные массовые демонстрации под лозунгом ''решающая пятница''. Исламисты протестуют против ''военного переворота'' и массовых арестов в своих рядах.

В нескольких городах, в том числе в Каире дорогу колоннам с митингующими перекрыли сторонники действующего в стране режима, что и привело к стычкам.

Наиболее ожесточенные столкновения в настоящий момент происходят в Каире, а также городах Эз-Заказик и Порт-Саид. Сообщается, что среди погибших есть полицейский. Силовики для разгона демонстрантов используют гранаты со слезоточивым газом.

В Египте продолжаются массовые акции протеста, последовавшие за разгоном силовиками лагерей сторонников Мурси. В стране объявлено чрезвычайное положение, а в 14 городах введен комендантский час. На прошлой неделе противостояние властей и исламистов переросло в силовую конфронтацию, в которой погибли более 900 человек.