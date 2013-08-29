В ДТП в Кении погиб 31 человек

Об этом сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на местный информационный портал Standard media.

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Инцидент произошел на шоссе, ведущем из столицы Найроби в город Нарок. По словам руководителя дорожной полиции Самуэля Кимары (Samuel Kimaru), водитель автобуса по неизвестным причинам потерял управление и съехал с дороги, после чего машина перевернулась.

Подробностей пока не сообщается.