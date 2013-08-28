В Казахстане на дороге погиб украинец
17:01, 28 августа 2013Общество
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В Казахстане в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины.
В Казахстане погиб украинец / Фото: auto.onliner.by
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Посольства Украины в Республике Казахстан, ночью 28 августа с.г. в Атырауской обл. (пос. Аккистау) в результате ДТП погиб гражданин Украины, 1954 г.р.
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Посольство сообщило сыну погибшего о порядке отправки гроба с телом в Украину и находится с ним на постоянной телефонной связи с целью предоставления всестороннего содействия.
Дело находится на контроле Посольства Украины в Республике Казахстан и Департамента консульской службы МИД Украины.
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