В Казахстане на дороге погиб украинец

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Посольства Украины в Республике Казахстан, ночью 28 августа с.г. в Атырауской обл. (пос. Аккистау) в результате ДТП погиб гражданин Украины, 1954 г.р.

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Посольство сообщило сыну погибшего о порядке отправки гроба с телом в Украину и находится с ним на постоянной телефонной связи с целью предоставления всестороннего содействия.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Республике Казахстан и Департамента консульской службы МИД Украины.