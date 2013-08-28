США продолжат консультации по Сирии в СБ ООН
21:19, 28 августа 2013Мир
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США продолжат консультации по Сирии в Совете Безопасности ООН, но не видят прогресса из-за неизменной позиции РФ, заявила на брифинге представитель госдепартамента Мари Харф.
Мари Харф / Фото: Johannes Worsоe Berg, dn.no
"Мы не считаем, что усилия в Совете Безопасности принесут что-то отличное от того, что уже происходило", - сказала Харф, напомнив, что представители РФ ранее блокировали принятие резолюций по Сирии.
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Об этом сообщают РИА «Новости».
Представитель госдепа ушла от прямого ответа на вопрос, считают ли США обязательным для действий в Сирии одобрение СБ ООН.
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