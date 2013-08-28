США продолжат консультации по Сирии в СБ ООН

"Мы не считаем, что усилия в Совете Безопасности принесут что-то отличное от того, что уже происходило", - сказала Харф, напомнив, что представители РФ ранее блокировали принятие резолюций по Сирии.

По теме: Дипломаты РФ покинули встречу "пятерки" СБ ООН по Сирии

Об этом сообщают РИА «Новости».

Представитель госдепа ушла от прямого ответа на вопрос, считают ли США обязательным для действий в Сирии одобрение СБ ООН.