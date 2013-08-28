США продолжат консультации по Сирии в СБ ООН

21:19, 28 августа 2013
Мир
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США продолжат консультации по Сирии в Совете Безопасности ООН, но не видят прогресса из-за неизменной позиции РФ, заявила на брифинге представитель госдепартамента Мари Харф.

Мари Харф / Фото: Johannes Worsоe Berg, dn.nu

"Мы не считаем, что усилия в Совете Безопасности принесут что-то отличное от того, что уже происходило", - сказала Харф, напомнив, что представители РФ ранее блокировали принятие резолюций по Сирии.

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Об этом сообщают РИА «Новости».

Представитель госдепа ушла от прямого ответа на вопрос, считают ли США обязательным для действий в Сирии одобрение СБ ООН.

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