В Шанхае открыли Украинский центр

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«Открытие Украинского центра культурных обменов в Шанхае - это значительное событие как для Украины, так и для широких кругов шанхайской общественности. Ведь главной идеей Центра является создание постоянно действующей платформы для активного диалога между Украиной и финансовым центром Китая - Шанхаем в сферах культуры и искусства, спорта и бизнеса», - отметили в МИД.

Украинский культурный центр призван предоставить возможность широким массам увидеть лучшие произведения украинской культуры и искусства, услышать как фольклорную, так и украинскую классическую музыку, встретиться с выдающимися спортсменами и деятелями Украины, говорится в сообщении. С этой целью в Центре на регулярной основе будут проводиться различные выставки и фестивали, музыкальные концерты и показы модельных коллекций украинских дизайнеров, презентации, а также бизнес-семинары, симпозиумы и круглые столы, проинформировали в МИД.

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра также станет объединение проживающих в Шанхае и его окраинах украинцев с целью формирования позитивного имиджа украинцев как культурной и образованной нации.

В рамках мероприятия состоялось открытие выставки украинской живописи, произведений скульптора Василия Салыги, презентация книги известного китайского художника Чжен Женгана «Письма любви в Украину», а также показ моделей украинских дизайнеров, отмечается в сообщении.