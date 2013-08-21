Евросоюз введет санкции против Египта

Соответствующее заявление сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон по итогам экстренных переговоров между министрами иностранных дел государств-членов блока.

По теме: СМИ: Суд освободил экс-президента Египта Хосни Мубарака

Цель санкций — исключить поставку в Египет оружия или любого оборудования, которое может быть использовано для репрессий внутри страны, сообщает Lenta.ru.

«Мы категорически осуждаем любые акты насилия и убеждены, что недавние действия военных были чрезмерными», — заявила Эштон.

Глава европейской дипломатии призвала все стороны гражданского конфликта в Египте отказаться от насильственных действий и объединить усилия для политического разрешения кризиса. Кроме того, Эштон подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку народу Египта.

Ранее, в конце июля, президент США Барак Обама объявил о приостановке поставок в Египет американских истребителей, а 15 августа Вашингтон отменил совместные с египтянами военные учения. Позднее появились сообщения о том, что США полностью прекратят оказывать военную помощь Египту, но Белый дом их опроверг.

Санкции Запада связаны с ожесточенным противостоянием между египетскими властями и сторонниками исламистского движения «Братья-мусульмане», которые добиваются возвращения к власти свергнутого президента Мохаммеда Мурси. Столкновения начались 14 августа, когда власти стали разгонять протестные лагеря исламистов, что привело к человеческим жертвам. По разным данным, в первые же сутки столкновений были убиты от шестисот до 2,5 тысячи человек. После этого в разных частях страны происходили беспорядки, а руководство «Братьев-мусульман» оказалось под арестом.