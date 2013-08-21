СМИ: Суд освободил экс-президента Египта Хосни Мубарака
Суд в Египте в среду постановил освободить экс-президента Хосни Мубарака после того, как с него был снят ряд обвинений, он может выйти из тюрьмы до конца дня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Источник агентства отметил, что суд не нашел оснований для дальнейшего содержания экс-президента в тюрьме, где Мубарак ждал начала очередного процесса против него.
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В свою очередь, адвокат Мубарака сообщил агентству, что его подзащитный может выйти на свободу в четверг.
Экс-президент Мубарак находится в тюрьме уже больше двух лет. Суд приговорил его к пожизненному заключению за причастность к гибели демонстрантов, однако затем приговор был отменен судом высшей инстанции. Мубарак и его сыновья Гамаль и Аля ожидают суда сразу по нескольким делам, в том числе коррупционным.