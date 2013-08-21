СМИ: Суд освободил экс-президента Египта Хосни Мубарака

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Источник агентства отметил, что суд не нашел оснований для дальнейшего содержания экс-президента в тюрьме, где Мубарак ждал начала очередного процесса против него.

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В свою очередь, адвокат Мубарака сообщил агентству, что его подзащитный может выйти на свободу в четверг.

Экс-президент Мубарак находится в тюрьме уже больше двух лет. Суд приговорил его к пожизненному заключению за причастность к гибели демонстрантов, однако затем приговор был отменен судом высшей инстанции. Мубарак и его сыновья Гамаль и Аля ожидают суда сразу по нескольким делам, в том числе коррупционным.