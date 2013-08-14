Законсервированные трудовые мигранты возмутили Литву

По словам дипломата, она написала письмо редактору газеты, отметив, что карикатура является «ужасной, ксенофобской и расистской». «Также я напомнила редактору, что литовцы в Великобритании живут уже порядка 100 лет и работающие литовцы платят там налоги и таким образом делают вклад в благополучие Великобритании», — добавила Скайгирите-Ляушкене.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Delfi.lt.

Представительница Литвы выразила надежду, что ее письмо будет опубликовано.

Карикатура, о которой идет речь, была опубликована в номере The Independent за 13 августа. На ней изображена упаковка популярной торговой сети Tesco, в которой сложены человеческие тела, затянутые пленкой. На упаковке написано: «Трудовые мигранты» и «Упаковка дешевой рабочей силы».

Под рисунком был помещен логотип Tesco и измененный слоган компании «Every lithuanian helps» («Пригодится каждый литовец»). Оригинальный вариант слогана — «Еvery little helps».

В Великобритании по данным переписи 2011 года проживали около 95 тысяч литовцев.