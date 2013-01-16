Умер известный украинский карикатурист

15 января на 63-м году жизни после продолжительной болезни умер известный украинский художник-карикатурист Юрий Кособукин, сообщает «Телекритика».

Родился Ю.Кособукин 14 мая 1950 года в городе Иман (Приморский край, Россия). В 1973 году окончил Харьковский авиационный институт. Работал в опытно-конструкторском бюро имени Антонова в Киеве. В 1976 году - первая публикация в прессе («Комсомольская правда»).

Печатался во многих газетах и журналах в Украине и за рубежом. Участник конкурсов и коллективных выставок. Имеет более 400 международных наград, среди которых - более 90 гран-при и первых премий. Персональные выставки Ю.Кособукина проходили, кроме Украины, в Германии, Италии, Польше, России, Турции, Франции, на Кубе.

В 1998 году художник был награжден высшим отличием Фонда международных премий - орденом Николая Чудотворца «За выдающийся вклад в приумножение добра на земле».