США и Россия не могут договориться о размещении ПРО в Европе

Руководство Минобороны РФ за последние десять дней обсудило размещение американской системы ПРО в Европе с коллегами из Италии, Германии и США, однако пока решение этой проблемы не просматривается, сообщил журналистам в среду заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов.

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"Проблему противоракетной обороны мы за последние десять дней обсуждали и с господином Мезьером (министром обороны ФРГ - ред.), и с коллегами из Италии, и, разумеется, с господином Хейгелом (министром обороны США- ред.). Пока решение этой проблемы не просматривается", - сказал он, сообщает РИА Новости.

По словам Антонова, по результатам этих встреч эксперты из Минобороны РФ и их коллеги из НАТО получили поручения подумать над тем, что можно вместе сделать для снятия озабоченности России в отношении противоракетных планов США и государств НАТО.

Он добавил, что в российском военном ведомстве внимательно следят за тем, что делается в плане развертывания глобальной системы ПРО на европейском континенте, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и насколько степень развития этой системы будет влиять на Силы ядерного сдерживания РФ.

"На сегодняшний день концепция ядерного сдерживания между США и РФ существует, благодаря ей, по сути дела, нам удалось избежать ядерной войны", - подчеркнул замминистра обороны РФ.