У Путина заявляют, что паузы в отношениях России и США нет

"Какая пауза, когда продолжаются активные контакты, в том числе между ключевыми министрами? Лучше просто посмотреть на реальность, а реальность такова, что контакты продолжаются. Обама приедет на "двадцатку", министры общаются, по линии ведомств идет практическая работа", - сказал Ушаков, комментируя по просьбе журналистов высказывания американского лидера Барака Обамы про паузу между РФ и США.

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"Едет Обама или нет, отношения настолько важны, что их загнать в тупик невозможно", - отметил он.