СМИ: По делу о теракте в Бостоне предъявили обвинения казахским студентам

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев были задержаны еще в начале мая. По данным ФБР, они пытались уничтожить улики в комнате их товарища Джохара Царнаева, одного из предполагаемых исполнителей теракта.

По теме: Джохар Царнаев не признал вину ни по одному из пунктов обвинения

Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 200 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля, позднее ему были предъявлены обвинения. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.