СМИ: По делу о теракте в Бостоне предъявили обвинения казахским студентам
20:31, 08 августа 2013Мир
1222 0
Судебные власти США предъявили обвинения в создании препятствий правосудию при расследовании теракта на Бостонском марафоне двум студентам из Казахстана.
Студенты пытались уничтожить улики
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев были задержаны еще в начале мая. По данным ФБР, они пытались уничтожить улики в комнате их товарища Джохара Царнаева, одного из предполагаемых исполнителей теракта.
По теме: Джохар Царнаев не признал вину ни по одному из пунктов обвинения
Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы обвиняются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 200 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля, позднее ему были предъявлены обвинения. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter