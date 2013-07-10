Джохар Царнаев не признал вину ни по одному из пунктов обвинения
22:48, 10 июля 2013Мир
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Подозреваемый в причастности ко взрывам во время Бостонского марафона Джохар Царнаев в ходе слушаний в Федеральном суде округа Массачусетс не признал вину ни по одному из пунктов предъявленных обвинений.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сегодня Джохара Царнаева доставили в суд в Бостоне под усиленной охраной.
Напомним, два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля. В причастности к организации теракта помимо 19-летнего Царнаева подозревается его старший брат Тамерлан, погибший в перестрелке с полицией. Инструкцию по изготовлению бомбы они скачали из интернета, откуда они также брали публикации и воззвания сторонников джихада, говорится в обвинительном заключении.
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