В России вступил в силу антипиратский закон

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, закон направлен на совершенствование механизмов защиты исключительных прав на фильмы от нарушений, связанных с размещением информации, содержащей указанные объекты исключительных прав, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет.

Также законом предусматривается внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми Московский городской суд по заявлению правообладателя может принять предварительные обеспечительные меры, направленные на защиту его исключительных прав на фильмы, которые неправомерно размещены в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет. Определены порядок, основания и сроки принятия и отмены предварительных обеспечительных мер. Предусмотрена возможность подачи правообладателем такого заявления в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.

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Также в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливаются порядок, основания и сроки административного ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением исключительных прав на фильмы.

В Гражданском кодексе Российской Федерации устанавливаются особенности ответственности информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе основания для исключения его ответственности.

Закон принят Государственной думой 21 июня 2013 года и одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 года. Президент РФ подписал закон 2 июля.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сегодня открыла сайт по адресу "NAP.RKN.GOV.RU", через который к ней будет поступать информация о решениях Московского городского суда о закрытии интернет-ресурсов с пиратскими фильмами.