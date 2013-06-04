Украинцев лишат доступа к пиратским сайтам - СМИ

Законопроект предлагает правообладателям обращаться с жалобой на пиратские сайты в Госслужбу интеллектуальной собственности, пишет газета КоммерсантЪ-Украина. При обращении заявителю необходимо будет предоставить копии регистрационных документов, нотариально заверенные копии договоров, подтверждающих его авторские или смежные права, перечень пиратских файлов, размещенных в интернете, а также заверенные переводы документов, если они выпущены на иностранных языках. Одновременно правообладатель должен будет обратиться к хостинг-провайдеру, на мощностях которого размещен пиратский контент. Последний в свою очередь будет обязан в двухдневный срок уведомить администрацию ресурса о жалобе.

Госслужбе интеллектуальной собственности предоставляется 10 дней на рассмотрение обращения правообладателя — за этот период она обязана определить, законно ли размещен контент, а также опубликовать на своем сайте перечень адресов, по которым находится пиратская продукция. После публикации у администрации ресурса-нарушителя есть две недели, чтобы предоставить ведомству документы, подтверждающие законность размещения. После получения этих документов Госслужба в течение 10 дней будет обязана принять окончательное решение о том, имеет ли место нарушение авторских или смежных прав, а затем направить решение заявителю, администрации ресурса и хостинг-провайдеру. За рассмотрение документов ведомство намерено взимать плату — как с правообладателей, так и с владельцев ресурсов — 1% необлагаемого минимума (0,17 грн) за каждый аудиофайл, указанный в заявлении, и один необлагаемый минимум за каждый видеофайл или компьютерную программу.

В том случае, если контент, размещенный на дата-центре, признан пиратским, хостинг-провайдер обязан заблокировать доступ к файлам, а если такая техническая возможность отсутствует — и вовсе отключить ресурс-нарушитель от интернета. Дата-центры также обязаны разрывать договоры с сайтами, трижды в течение года уличенными в размещении пиратских файлов.