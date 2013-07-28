Израиль решил освободить более ста палестинских заключенных

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Jerusalem Post и Agence France-Presse.

Решение было принято на заседании правительства Израиля 28 июля. 13 министров проголосовали «за», семеро — «против», и два человека воздержались.

Представитель Палестины Саиб Эракат (Saeb Erakat) приветствовал инициативу израильских властей.

«Мы считаем, что это важный шаг, и надеемся воспользоваться возможностью, которая предоставляется благодаря усилиям правительства США», — сказал Эракат.

Напомним, переговоры между Израилем и Палестиной в ближайшие дни должны начаться в Вашингтоне. Организатором диалога выступил госсекретарь США Джон Керри.

Сегодня, 28 июля кабинет министров Израиля также принял закон, согласно которому любое мирное соглашение с Палестиной, предполагающее территориальные уступки, должно выноситься на всенародный референдум.