Перед новыми переговорами Израиль готов выпустить палестинских заключенных

Министр разведки и стратегии Израиля Юваль Штайниц заявил, что страна готова выпустить из тюрем определенное количество палестинских заключенных, среди которых есть люди, находившиеся за решеткой более 30 лет.

Политик не уточнил количество палестинцев, которые попадают под амнистию. Накануне Израиль и Палестинская администрация заключили соглашение, закладывающее основу для возобновления мирных переговоров. Как сообщил госсекретарь США Джон Керри, предварительный раунд переговоров состоится на следующей неделе в Вашингтоне. ВВС Украина

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