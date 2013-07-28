Китайской кондитерской запретили доставку пирожных на беспилотниках

Компания по производству сладостей Incake, которая находится в Шанхае, закупила три беспилотника, чтобы осуществлять заказы по особенно торжественным случаям. Беспилотники диаметром один метр оснащены пятью пропеллерами и двумя камерами и могут летать на высоте до 100 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Shanghai Daily.

Представитель компании Мен Руфенг (Men Ruifeng) сообщил, что кондитерская использовала беспилотники только по заказу пар, отмечающих годовщину или другие торжественные события. Стоимость одного такого заказа составляла более 300 долларов.

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Компании пришлось остановить необычный сервис из-за опасений, что нагруженные тортами беспилотники могут упасть и ранить жителей города. К тому же у кондитерской не было разрешения от гражданской авиации на использование дронов.