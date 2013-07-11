Американцы впервые в истории посадили беспилотник на авианосец (видео)

О посадке беспилотника на палубу корабля говорится в пресс-релизе военно-морских сил США.

Посадка была произведена на палубу авианосца "George H.W. Bush", который находился в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Вирджиния, передает РИА Новости.

"Совершенствование и внедрение новых технологии, как, например, X-47B и последующие за ним, позволят авианосцам сохранить свою роль на протяжении всего 50-летнего срока службы", - заявил министр ВМС США Рэй Мэбас (Ray Mabus).

В мае 2013 года данный БПЛА осуществил первый взлет при помощи паровой катапульты авианосца, а после совершил девять пролетов с касанием палубы, которые имитировали действия при посадке.

Американское командование оценивает перспективы размещения беспилотников на авианосцах, как мероприятие, выводящие на новый уровень боевые возможности всего вида войск.

Аппарат X-47B разработан с использованием стелс-технологии и предназначен для широкого спектра операций: от проведения поисковых и разведывательных операций до нанесения ударов по противнику. Ожидается, что серийные образцы начнут поступать на вооружение ВМС США в 2018 году.