Машинист испанского поезда хвастался в Facebook тем, что превышает скорость

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую газету El Pais.

В марте прошлого года Амо разместил на своей странице в Facebook фотографии спидометра поезда, стрелка которого показывала скорость 200 километров в час. Один из друзей машиниста оставил комментарий с просьбой притормозить, на что Амо ответил, что пока что не превысил лимит. Машинисту также напомнили, что он может потерять лицензию, если национальная гвардия заметит нарушение. Амо не воспринял сообщение всерьез: "Представьте, какой это кайф - проехать мимо национальной гвардии так, что их радары выйдут из строя. Ха-ха, штраф для RENFE (железнодорожная компания) будет огромным". Фотографии были удалены после катастрофы, но сегодня вновь появились на странице машиниста.

Поезд разбился неподалеку от железнодорожной станции города Сантьяго-де-Компостела, столицы испанского автономного сообщества Галисия, в среду вечером. В результате крушения погибли 80 человек, 178 получили ранения.

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Предположительно, поезд сошел с рельсов из-за того, что не вписался в крутой поворот. По сообщениям агентства EFE, машинист в беседе с представителем правительства Галисии подтвердил, что поезд двигался со скоростью 190 километров в час при максимальной разрешенной на данном участке - 80 километров в час. В крови машиниста не обнаружили алкоголь. Амо был заключен под стражу прямо в госпитале, где он находится.