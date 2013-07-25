Машинист испанского поезда: Я еще живой, но надеюсь, что умру

Машинист поезда, сошедшего с рельсов в Испании, подтвердил, что состав двигался со скоростью 190 километров в час при максимальной разрешенной на данном участке в 80 километров в час, пишет в четверг испанское агентство EFE со ссылкой на осведомленный источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Авария произошла вечером 24 июля неподалеку от железнодорожной станции города Сантьяго-де-Компостела - столицы испанского автономного сообщества Галисия. Все вагоны поезда перевернулись, а предпоследний был полностью разрушен. В общей сложности в поезде на момент аварии находилось 218 пассажиров. По уточненным данным, погибли 78 человек, еще 143 получили ранения, состояние 20 из них оценивается как критическое.

Предположения о том, что поезд сошел с рельсов из-за того, что на большой скорости не вписался в крутой поворот, появились почти сразу после аварии. По информации агентства, в факте превышения скорости машинист признался в беседе с представителем правительства Галисии.

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на испанский сайт El Pais, машинист вышел на связь по рации, которая в кабине до сих пор функционирует. Он рассказал, что обломки зажали его в кабине, сломав несколько ребер. В разговоре со спасателями он признался, что виновен в аварии. "Мы люди, мы все люди. Это из-за меня случилась авария. Я превысил скорость. Я здесь еще живой, но надеюсь, что умру, потому что смерть пассажиров именно на моей совести", - сказал он.

По словам машиниста, он зашел на поворот на скорости 190 км/ч, при том, что разрешенная скорость на данном участке - 80 км/ч. При этом машинист не объяснил причины превышения скорости.