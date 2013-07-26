Военные предъявили "Братьям-мусульманам" ультиматум

До середины субботы у радикального исламистского движения, ранее находившегося у власти, есть возможность присоединиться к плану политического примирения и урегулирования.

«Мы не будем ничего предпринимать первыми, но, безусловно, жестко отреагируем на любые призывы к насилию или к черному терроризму со стороны лидеров «Братьев» или их сторонников. Мы обязуемся защищать мирных демонстрантов вне зависимости от их пристрастий», — заявил представитель египетских военных.

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Ранее глава Минобороны Египта Абдель Фатах аль-Сиси призвал египтян выйти в пятницу, 26 июля, на митинг, чтобы поддержать предложение наделить армию дополнительными полномочиями для наведения порядка в стране. Однако, по мнению исламистов, у временных властей есть все законные возможности для пресечения волнений.

В результате противостояния сторонников и противников «Братьев-мусульман» в Египте после свержения Мурси погибли около 200 человек, передает Лента.ру.