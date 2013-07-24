Прокуратура Египта выдала ордер на арест лидера Братьев-мусульман

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, Бадиа уже был однажды задержан для допроса и позднее отпущен после того, как армия Египта отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси.

Ранее прокуратура Египта объявила о начале уголовного расследования в отношении Мурси и еще восьми членов движения Братья-мусульмане, включая лидера организации, по обвинениям в шпионаже, подстрекательстве к насилию и нанесении серьезного ущерба экономике государства.

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Также сегодня Братья-мусульмане заявили, что считают "объявлением гражданской войны" заявление главы министерства обороны Египта Абдельфаттаха ас-Сиси, призвавшего народ выйти на митинги, чтобы санкционировать решительные действия армии по борьбе с терроризмом, сообщают в среду арабские СМИ.

"Самое страшное в заявлении ас-Сиси - это призыв к своим сторонникам выходить на улицы. Это объявление гражданской войны", - говорится в заявлении движения.

Напомним, министр обороны Египта в среду призвал египтян выйти на массовые демонстрации в ближайшую пятницу в поддержку армии и полиции. Он призвал сограждан "уполномочить армию и полицию бороться с терроризмом и насилием, если это будет необходимо". Представители армии страны после выступления ас-Сиси были вынуждены прокомментировать слова министра, подчеркнув, что это призыв не к насилию, а заявление о необходимости дать решительный отпор терроризму.

Заявления ас-Сиси прозвучали на фоне непрекращающихся протестов в египетских городах сторонников экс-президента исламиста Мухаммеда Мурси, а также нападений на силы безопасности на севере Синайского полуострова.