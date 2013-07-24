В Грузии успокаивают Россию: лаборатория в Тбилиси опасных веществ не синтезирует
Расположенный на окраине Тбилиси Центр исследования общественного здоровья им. Ричарда Лугара, обеспокоивший Россию, не производит синтез опасных для окружающей среды биологических и химических веществ.
Созданный при поддержке США Центр в ближайшее время станет одним из департаментов министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, заявил глава ведомства Давид Сергеенко, пишут Новости Грузии.
"В лаборатории осуществляется реорганизация, и в ближайшие несколько недель она станет одним из департаментов министерства здравоохранения", - заявил Сергеенко.
По словам министра, он хорошо информирован о том, какие работы проводятся в лаборатории.
"Я могу точно опровергнуть то, что там ведется синтез опасных для окружающей среды биологических и химических веществ", - отметил Сергеенко.
Как сообщал УНИАН, 19 июля МИД России выразил обеспокоенность военной биологической деятельностью Минобороны США у российских границ. Эксперты пояснили, что РФ подозревает, что в созданной возле Тбилиси американско-грузинской лаборатории ведутся военные биохимические разработки.