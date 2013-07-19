Россия обеспокоена биологической деятельностью Минобороны США

Как сообщает РИА Новости, комментарий появился в связи с публикацией американским госдепом доклада "О соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения за 2012 год".

В МИД РФ отметили, что в докладе "вновь ставится под сомнение соблюдение Россией обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)".

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"Доказательства, как всегда, не приводятся. Между тем, американские озабоченности можно было бы давно и полностью устранить, если бы США не блокировали создание верификационного механизма в рамках КБТО. Такой механизм позволил бы также снять многие вопросы, имеющиеся к самим США в связи с вовлеченностью ряда американских организаций в масштабную биологическую деятельность двойного применения. Как известно, результаты такого рода деятельности могут быть использованы в противоречащих статье I КБТО целях", - сообщили в МИД РФ.

"Кроме того, нет документального подтверждения, что все объекты, находящиеся под юрисдикцией или контролем США, ранее участвовавшие в военных биологических программах, уничтожены или перепрофилированы на мирные цели в соответствии со статьей II КБТО. Серьезную озабоченность у нас вызывает и биологическая деятельность Минобороны США вблизи российских границ", - сообщили в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.