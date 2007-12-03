Румыния сомневается в законности границы с Молдовой

Посол Румынии в Молдове Филип ТЕОДОРЕСКУ поставил под сомнение законность территориальных границ между Румынией и Молдовой, передает Газета.Ru.

«Мирный договор 1947 года, устанавливающий границы Румынии, является исторической фальсификацией, и был подписан по той причине, что Румыния была побежденной и оккупированной страной», - заявил румынский дипломат. По словам румынского посла, «Парижский мирный договор более не имеет юридической силы, и к нему нельзя больше апеллировать с целью юридического закрепления границы между Румынией и Молдовой, которая с советских времен проходит по реке Прут».