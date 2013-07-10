Россия обещает сегодня дочистить казахское поле от токсинов из разбившейся ракеты

Об этом сообщила в среду пресс-служба национального космического агентства "Казкосмос", передает РИА Новости.

Ракета с тремя российскими навигационными космическими аппаратами "Глонасс-М" упала 2 июля на космодроме Байконур на первой минуте старта. Глава Роскосмоса Владимир Поповкин ранее сообщил, что ракета стартовала на 0,4 секунды раньше запланированного времени, но не это стало причиной ЧП. По его словам, комиссия по расследованию причин аварии может назвать их уже в этом месяце.

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"На космодроме "Байконур" продолжаются работы по оценке и ликвидации последствий аварийного падения РН "Протон-М". Девятого июля специалисты приступили к работам по детоксикации места падения ракеты (воронки). Работы по детоксикации будут проведены 9-10 июля при участии специалистов госпредприятия "Гарыш-Экология", - говорится в сообщении.