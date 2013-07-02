Роскосмос заявляет, что ракета на Байконуре никого не убила (видео)
09:17, 02 июля 2013Мир
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Жертв в результате падения и взрыва ракеты-носителя «Протон-М» на космодроме Байконур нет.
Ракета упала на 17-ой секунде
Об этом УНИАН сообщили в Росскосмосе.
«На участке выведения ракеты-носителя на 17 секунде ее полета произошло аварийное выключение двигателей и падение РН на территории космодрома приблизительно в 2,5 км от стартового комплекса. Стартовый комплекс и расчет запуска не пострадали. По предварительным данным, на месте падения жертв и разрушений нет», - говорится в сообщении.
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