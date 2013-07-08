15 вузов РФ получат господдержку на вхождение в мировые рейтинги

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

В соответствии с указом президента, к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в сотню лучших в мире. Конкурс на получение господдержки для повышения конкурентоспособности среди мировых университетов проходил среди 36 российских вузов. Комиссия отклонила по разным причинам заявки 18 из них.

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"Победителями конкурсного отбора вузов на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах, стали 15 российских вузов", - говорится в сообщении. Среди победителей, в том числе, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский технический университет "МИСиС", Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Полученные по итогам конкурса средства пойдут на наращивание исследовательского потенциала, привлечение иностранных студентов и преподавателей, изменение системы управления вузом, продвижение российского образования на глобальном рынке.

Медведев ранее подписал постановление о создании совета по повышению конкурентоспособности российских вузов. Также подписан документ о выделении в 2013 году на поддержку ведущих вузов страны 9 миллиардов рублей, а до 2016 года будет выделено порядка 40 миллиардов рублей.

Напомним, в Шанхайском рейтинге - одном из самых авторитетных - в ТОП-500 вузов нет ни одного украинского и наличествуют только два российских университета.