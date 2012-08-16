СМИ: Ни один украинский вуз не попал в Топ-500 лучших университетов мира

Как отмечает «Зеркало недели. Украина», один из самых авторитетных в мире рейтингов вузов опубликовал Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун.

В первой двадцатке лучших университетов мира 17 вузов представляют США. Лучшим высшим учебным заведением признан Гарвардский университет (США), далее следуют Стэнфордский университет (США), Массачусетский технологический университет (США), Калифорнийский университет в Беркли (США) и Кембриджский университет (Великобритания).

На постсоветском пространстве лучшим вузом признан Московский государственный университет имени М.Ломоносова (80 место) и Cанкт-Петербургский государственный университет (пятая сотня рейтинга). Другие вузы стран СНГ и Балтии в рейтинг не попали.

Отмечается, что при составлении данного рейтинга лучших вузов мира отбираются только те университеты, преподаватели или выпускники которых имеют Нобелевскую или Филдсовскую премию, публикуют в научных изданиях цитируемые научные исследования, индексируемые в Science Citation Index-Expanded и Social Science Citation Index.