В Тбилиси продолжаются аресты

Как сообщает Грузия Online со ссылкой на пресс-службу ведомства, были задержаны по меньшей мере 22 человека, среди которых два заместителя мэра Тбилиси, заместитель председателя городского собрания и члены фракции «Единого национального движения» в городском собрании.

Мэр Тбилиси Гиги Угулава видит в задержаниях чиновников давление на «Единое национальное движение» — партию президента Михаила Саакашвили, находящуюся в оппозиции к правящей коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

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Это уже второе за день массовое задержание чиновников из мэрии города. Утром 27 июня были задержаны, а затем отпущены около 30 человек. По данным издания, некоторые из них были приведены на допрос насильно и в наручниках.

Следственная служба, в свою очередь, заявила, что сотрудники мэрии были не задержаны, а только вызваны на допрос как свидетели хищений в Фонде реабилитации Тбилиси, передает Лента.ру. По версии следствия, при содействии высокопоставленных чиновников мэрии в Фонде было присвоено и растрачено около 50 миллионов лари (почти 30 миллионов долларов).