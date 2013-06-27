В Грузии арестовали около 30 сотрудников мэрии и горсобрания Тбилиси

О задержании в Грузии около 30 сотрудников и членов горсобрания сообщает мэрия Тбилиси, пишет Грузия-Онлайн.

В настоящее время сотрудники мэрии и члены Горсобрания собрались у здания Следственной службы.

По теме: Премьер Грузии не исключает ареста Саакашвили

По информации представителя пресс-службы мэрии Натии Табагари, они были задержаны сегодня на рассвете у своих домов.

Среди задержанных - заместители мэра Тбилиси Давид Нинидзе и Давид Алавидзе, глава администрации Глдани-Надзаладевского района Нодар Сандухадзе, сотрудники Вахтанг Цагареишвили, Мамука Гугешашвили, а также руководитель службы закупок мэрии Лексо Табуашвили, руководитель Фонда развития Тбилиси Давид Авалиани и замглавы администрации Мтацминдского района столицы Димитри Чхеидзе.